في زيارة رسمية.. وزير الخارجية يصل تنزانيا

القائم بأعمال السفارة وعدد من منسوبيها على رأس مستقبِليه

وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، إلى جمهورية تنزانيا المتحدة في زيارة رسمية.

وكان في استقبال وزير الخارجية بمطار جوليوس نيريري الدولي، وزيرة الخارجية والتعاون الشرق إفريقي في جمهورية تنزانيا المتحدة ليبريتا مولامولا، والقائم بأعمال سفارة المملكة في تنزانيا عبدالعزيز بن حمد العاصم، وعدد من منسوبي السفارة.

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25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442 06:54 PM

القائم بأعمال السفارة وعدد من منسوبيها على رأس مستقبِليه

في زيارة رسمية.. وزير الخارجية يصل تنزانيا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، إلى جمهورية تنزانيا المتحدة في زيارة رسمية.

وكان في استقبال وزير الخارجية بمطار جوليوس نيريري الدولي، وزيرة الخارجية والتعاون الشرق إفريقي في جمهورية تنزانيا المتحدة ليبريتا مولامولا، والقائم بأعمال سفارة المملكة في تنزانيا عبدالعزيز بن حمد العاصم، وعدد من منسوبي السفارة.

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