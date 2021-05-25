في زيارة رسمية.. وزير الخارجية يصل تنزانيا

القائم بأعمال السفارة وعدد من منسوبيها على رأس مستقبِليه

وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، إلى جمهورية تنزانيا المتحدة في زيارة رسمية.

وكان في استقبال وزير الخارجية بمطار جوليوس نيريري الدولي، وزيرة الخارجية والتعاون الشرق إفريقي في جمهورية تنزانيا المتحدة ليبريتا مولامولا، والقائم بأعمال سفارة المملكة في تنزانيا عبدالعزيز بن حمد العاصم، وعدد من منسوبي السفارة.