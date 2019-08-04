فريق الأمن العام للسيارات يحقق 4 مراكز متقدمة برالي عسير 2019

حافظ على الإنجاز في مشاركاته الفعلية بمحفلين رياضيين متتاليين

تمكن فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية وبامتياز؛ من تحقيق أربعة مراكز متقدمة برالي عسير ٢٠١٩م.

وفي التفاصيل: تمكّن نجوم الفريق من تحقيق المركز الأول في فئة T3، وكذلك المركز الأول في فئة NUTV، والمركز الثاني في فئة T1، والثالث في فئة NUTV تيربو، بكل جدارةٍ واقتدار وفي منافسةٍ شرسة، شارك فيها ٤٥ متسابقاً من بينهم سبعة متسابقين من الفريق.

وكان الامتياز في هذه الإنجازات باهراً؛ ليس لقدرة الفريق على تحقيق المراكز المتقدم فحسب، بل بالاستمرار في المحافظة عليها بالرغم من التعرض للأعطال الفنية.

واكتسح فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية، عالم السباقات والراليات في أول وثاني مشاركاته الفعلية في محفلين رياضيين متتاليين.

وبهذه المناسبة رفع قائد الفريق المقدم شاكر التويجري، أصالةً عن نفسه ونيابةً عن كافةِ أعضاء الفريق؛ التهنئة بهذا الإنجاز إلى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ولمدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، ومساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب اللواء عبدالرحمن بن عبدالله المشحن.

وأكد "التويجري" أن ذلك لم يكن ليتحقق لولا توفيق الله، ثم ما حظي به الفريق من دعم لا محدود، وثمن لمعالي مدير الأمن العام حرصه واهتمامه بمنسوبيه، وتشجيعهم لإبراز المواهب والإمكانات في المحافل الدولية والعالمية؛ تفعيلاً لبرامج الشراكة المجتمعية والرياضية التي تتجانس مع أهداف الرؤية الحكيمة (٢٠٣٠).

وقدم قائد الفريق شكره لمعهد الشؤون الرياضية بمدينة تدريب الأمن العام بالرياض على إشرافهم المباشر، ولأعضاء الفريق الذين لم يألوا جهداً في التنافس بقوةٍ على تحقيق النتائج الإيجابية، مستشعرين حجم المسؤولية في رفع اسم الأمن العام على منصات التتويج.