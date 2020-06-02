كوريا الجنوبية تسجل 38 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة

حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد ارتفعت إلى 11 ألفًا و541

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها صباح اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد ارتفعت بذلك إلى 11 ألفًا و541 حالة.

وسجلت البلاد حالة وفاة واحدة ليرتفع الإجمالي إلى 272 حالة.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

1

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441 10:27 AM

حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد ارتفعت إلى 11 ألفًا و541

كوريا الجنوبية تسجل 38 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 320

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها صباح اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد ارتفعت بذلك إلى 11 ألفًا و541 حالة.

وسجلت البلاد حالة وفاة واحدة ليرتفع الإجمالي إلى 272 حالة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020