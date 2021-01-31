الأردن.. إغاثي الملك سلمان يوزّع 5.427 حقيبة شتوية و10.854 بطانية

ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة للاجئين والأسر الأكثر احتياجاً

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده في توزيع كسوة الشتاء للأسر اللاجئة والأكثر احتياجاً في الأردن.

وجرى أمس، توزيع 5.427 حقيبة شتوية بالإضافة إلى 10.854 بطانية، استفاد منها 27.135 فرداً في محافظات: عمّان، المفرق، العقبة، مادبا، إربد، الكرك، معان، جرش، عجلون، الطفيلية.

ويأتي هذا التوزيع ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجاً في الأردن.