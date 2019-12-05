تعليم سراة عبيدة يحتفل بذكرى البيعة بمعرض طلابي وقصائد شعرية

مشهد تمثيلي يوضح تطور المملكة في عهد خادم الحرمين

رعى محافظ سراة عبيدة المكلف منصور آل ثقفان حفل إدارة التعليم بالمحافظة على مسرح الإدارة وعبر بث مباشر للمسرح الملحق بمبنى تعليم البنات، وذلك بمناسبة البيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم، بحضور مدير التعليم د. حسن العلكمي ومديري الدوائر الحكومية والأمنية بالمحافظة ورؤساء الإدارات والأقسام بإدارة التعليم والذي نظمته إدارة نشاط الطلاب والطالبات (بنين-بنات).

وزار الحضور معرض المرسم الحر الذي أبدع فيه مجموعة من الطلاب المشاركين برسم صور لخادم الحرمين وأخرى تعبيرًا عن هذه المناسبة الغالية.

وكان الحفل قد بدأ بالنشيد الوطني ثم كلمة لمدير التعليم هنأ فيها خادم الحرمين الشريفين، داعيًا الله أن يحفظه ويطيل في عمره ويسدده في مواصلة التنمية والتطور التي نشاهدها في شتى المجالات، مشيدًا بما توليه القيادة من اهتمام بالتعليم في المملكة مطالبًا منسوبي التعليم بضرورة ترجمة تلك الجهود التي تُقدم للتعليم على أرض الواقع برفع نواتج التعلم ورفع راية السعودية عاليًا في كل محفل.

وألقى الشاعر عبدالمجيد الفيفي قصيدة شعرية بهذه المناسبة ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًا من إعداد أحد طلاب ثانوية الملك فهد، جاءت بعد ذلك قصيدة شعرية للطالب الشاعر عبدالله عوض آل دبيس، عقبها مشهدٌ تمثيلي قدمه مجموعة من طلاب متوسطة ابن خلدون يوضح تطور المملكة في عهد الملك سلمان حفظه الله والمشروعات العملاقة التي تنفذها السعودية لتحقيق رؤيتها التنموية 2030.

وفي الختام وقع الحضور في مقدمتهم المحافظ ومدير التعليم والحضور على عريضة مجددين البيعة والولاء لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه، وفي ختام الحفل شاهد الحضور عرضة شعبية تغنى فيها الشاعر والمشاركون بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وشاركهم فيها أصحاب السعادة محافظ المحافظة ومدير التعليم وعدد من الحضور ابتهاجًا بهذه المناسبة الغالية.