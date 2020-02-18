تركيب 63 كاميرا للمراقبة في القوز لحفظ الممتلكات العامة والخاصة

دشّنها رئيس البلدية كمرحلة أولى

دشّن رئيس ‫بلدية القوز المهندس عبدالله الزبيدي، صباح اليوم؛ 63 كاميرا مراقبة داخل غرفة التحكم المركزي بمبنى البلدية، في مركز القوز جنوب محافظة القنفذة.



وتوزّعت الكاميرات، كمرحلة أولى، على مواقع عدة بمركز القوز؛ من أهمها: المداخل الرئيسة والمرافق العامة والأسواق ومباني البلدية؛ لحفظ الممتلكات العامة والخاصة.