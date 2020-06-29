ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس جنوب إفريقيا

جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، بفخامة الرئيس سيريل رامابوسا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها.

كما تم بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.