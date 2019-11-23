بالفيديو .. العويس يتعرَّض لكسر في الوجه ويُنقل إلى المستشفى

أكد رياض المزهر، مراسل القنوات الرياضية السعودية في مدينة جدة، تعرُّض حارس مرمى فريق الأهلي والمنتخب السعودي محمد العويس لكسر في الوجه.

وجاءت إصابة العويس نتيجة ارتطامه بمهاجم فريق الفيصلي ويليام في الدقيقة الـ18 من زمن المباراة التي جمعت بين الفريقين لحساب الجولة العاشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وهذه هي المرة السادسة التي يتعرض فيها محمد العويس إلى إصابة في الوجه في مسيرته.

ومن المتوقع أن يغادر حارس فريق الأهلي المستشفى خلال الساعات القادمة؛ وبالتالي بات في حكم المؤكد غيابه عن المشاركة مع المنتخب السعودي في كأس الخليج (24) التي ستنطلق يوم الثلاثاء القادم.

https://twitter.com/riyadiyatv/status/1198298538373009408