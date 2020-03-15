"الصحة" تعلن تعافي ثالث حالة من "كورونا" وتؤكد: لا حالات وفاة بالمملكة

قالت: 100 حالة لا تزال تتلقى العلاج والأسابيع المقبلة حاسمة حول العالم

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تعافي ثالث حالة لمواطن سعودي من المصابين بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد١٩) في المملكة.

وأوضحت خلال المؤتمر الصحفي اليوم أنه تم إجراء فحص مخبري أثبت خلو المواطن من الفيروس، حيث يتمتع حالياً بصحة جيدة ولله الحمد، وخرج من مجمع الدمام الطبي.

وأكدت الوزارة أن هناك 100 حالة مصابة بفيروس "كورونا" لا تزال تتلقى العلاج، والأسابيع المقبلة حاسمة فيما يتعلق بتفشي فيروس "كورونا" حول العالم.

تفصيلاً، حثت وزارة الصحة، الأحد، كل المواطنين والمقيمين في المملكة على وقف التجمعات بكل أشكالها؛ حرصاً على سلامتهم من الإصابة بفيروس "كورونا".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات الفيروس في المملكة، شفاء 3 حالات من المصابين، في حين لا تزال 100 حالة حتى الآن في المستشفيات المتخصصة، وجميعها في وضع جيد باستثناء واحدة.

كما أوضح أن 48 من المصابين هم من الذكور والبقية نساء، و54 من السعوديين والبقية من جنسيات مختلفة. وأضاف أنه لم تسجل أي حالة وفاة في المملكة.

إلى ذلك، أكد أن الخدمات الوقائية داخل المجتمع، شملت تعليق العديد من الأنشطة، مناشداً المجتمع التعاون على الرغم من اعتياده على نوع معين من الأنماط المجتمعية.

وشدد على ضرورة الالتزام بتوصيات الوزارة ألا وهي البعد عن المصافحة، والمداومة على غسل اليدين، بالإضافة إلى الابتعاد عن التجمعات، ووقفها بكافة أشكالها.

كما أكد ضرورة الالتزام بالعزل الصحي الذاتي لكل قادم من خارج المملكة لمدة 14 يوماً على الأقل.

وكانت الوزارة قد أعلنت أمس عن تعافي ثاني حالة من المصابين بفيروس "كورونا" الجديد في المملكة، وهي لمواطن من ضمن الحالات الموجودة في العزل الطبي بمستشفى القطيف المركزي، حيث استكملت جميع الفحوص والإجراءات الطبية، كما أجريَ فحص مخبري أثبت خلو المواطن من الفيروس، ويتمتع حالياً بصحة جيدة -ولله الحمد- وخرج من مستشفى القطيف المركزي.

ودعت "الصحة" المواطنين والمقيمين كل إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل مايتعلق بفيروس "كورونا" الجديد، وذلك على مدار الساعة، ناصحةً الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وجدّدت الصحة التأكيد على الجميع بأهمية الإفصاح عن البلدان التي زاروها قبل قدومهم للمملكة والتواصل مع 937 بهذا الخصوص.