ماذا يقذف الذباب عند وقوفه على الطعام؟.. علماء يجيبون

معظم البشر يرونها حشرات مثيرة للاشمئزاز

أحصى العلماء حتى الآن نحو 110 آلاف نوع من الذباب، معظمها بلا أسنان، وعندما تحط هذه الحشرات على الطعام فإنها تقذف أولاً عصيرها المعدي لفسح مساحة في جهازها الهضمي لطعام جديد.

ويبدو الأمر مثيراً للاشمئزاز؛ لذا فليس من المستغرب أن يجد معظم الناس هذه الحشرات مثيرة للاشمئزاز، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: إلى أي مدى يفسد الذباب الطعام في هذه الحالة؟ وهل من الأفضل التخلص منه؟

ويجيب العلماء على مدى الخطورة قائلين: "قيء الحشرات ضئيل، هذا السائل في حد ذاته ليس خطيرًا على البشر، لكن الخطورة تكمن كون الذباب يحط باستمرار على علب القمامة والنباتات المتعفنة والأماكن القذرة الأخرى، ويلتصق عدد كبير من البكتيريا المسببة للأمراض بأقدامه، ومن بين الأمراض تلك: الكوليرا، وحمى التيفود؛ بحسب ما نقلت "سبوتنيك" عن موقع "هاي نيوز".

ويضيف العلماء: "إذا بقيت الذبابة على الطعام أقل من ثانيتين، فلا داعي للقلق، فخلال هذا الوقت من غير المحتمل أن تتمكن الميكروبات الخطرة من الانتقال. ولكن إذا كان هناك الكثير من الذباب في الغرفة فمن الأفضل التخلص من الطعام المتبقي فيها لفترة طويلة، وبشكل عام من الأفضل إبعاد الذباب، وتغطية الطعام دائماً".