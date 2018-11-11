"التحالف" يدكُّ معاقل الحوثيين بالحديدة.. والجيش اليمني يواصل التقدم

حقَّق نجاحات كبيرة واستطاع تحرير مساحات واسعة

تمكَّن طيران التحالف العربي من دك تجمعات مليشيات الحوثي الانقلابية وتعزيزاتها في الحديدة، بينما لا تزال المعارك مستمرة، حسبما أورد المركز الإعلامي للقوات المسلحة.

ووفقًا لما ذكره "اليوم السابع" فقد حققت قوات الجيش اليمني مدعومة بقوات التحالف العربي نجاحات كبيرة في معركة الحديدة؛ إذ استطاعت أن تحرر مساحات واسعة جنوبي غرب مدينة الحديدة.

وفي سياق متصل أحرزت قوات الجيش اليمني تقدمًا جديدًا على جبهات صعدة شمالي اليمن؛ إذ حررت سلاسل جبلية مطلة على جبال العاشة ووادي الغول باتجاه مركز مديرية كتاف البقع شمال صعدة.