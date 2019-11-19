بعد تداوُل فيديو أحد مشاهير السناب شات.. إمارة الباحة تستهجن وتتوعد بالقانون

صرَّح المتحدث الرسمي بإمارة منطقة الباحة بأنه بناء على ما يتم تداوله من مقطع مسيء لعادات وتقاليد أهالي منطقة الباحة، وما تم تصويره في ساعات متأخرة من الليل، فإن إمارة المنطقة تستهجن هذا الفعل اللامسؤول، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات؛ كون ما جاء في المقطع المتداوَل إساءة للمنطقة وأهلها.

وكان أحد مشاهير برنامج السناب شات قد صوَّر مقطع فيديو عن الباحة، ولاقى المقطع استهجان الكثير من أهالي المنطقة.