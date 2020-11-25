محافظ حبونا يرأس اللجنة الفرعية للدفاع المدني

جرى بحث التوعية بمخاطر الحرائق ومسبباتها

اجتمعت اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة حبونا، اليوم، برئاسة المحافظ، عبد الله بن مبارك بن زامان.

جاء ذلك، بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة، العميد ركن سعد بن سعيد الشهراني، وأعضاء اللجنة ومديري الجهات الحكومية بالمحافظة.

ناقش الاجتماع الموضوعات المطروحة بورقة العمل، والاستعدادات من قبل الجهات المعنية، إنفاذاً لتوجيهات أمير منطقه نجران، الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، بتعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الأمنية والمدنية، والتوعية بمخاطر الحرائق ومسبباتها.

وأوضح مدير الدفاع المدني بالمنطقة، أن الهدف من اجتماع اللجنة هو تنسيق الجهود بين جميع أعضاء اللجنة للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات من المخاطر.