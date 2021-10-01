"الصحة": تسجيل 45 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 48 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 1 أكتوبر 2021، تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547179 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 48 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536226 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8719 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 210 حالة.