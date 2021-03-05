"شجرة الشيطان" تسيطر على مخطط الليث الجنوبي

دعوة للتحرك بشكل عاجل من البلدية

فرضت "شجرة الشيطان" كما يحلو للبعض تسميتها، سيطرتها على المخطط الجنوبي بمحافظة الليث، وسط صمت رهيب من البلدية طيلة السنوات الماضية في القضاء عليها والحيلولة دون انتشارها.

"سبق" وثقت بالصور، انتشار الشجر المعروف بـ"السلم الأمريكي" أو كما يسميه البعض بـ"شجرة الشيطان" في أنحاء المخطط الجنوبي بالليث، في منظر مؤسف تعدى مراحل التشوه البصري، والذي يعتبر في أولويات الأمانات على مستوى المناطق والمحافظات، غير أن الجهات المختصة وعلى رأسها بلدية الليث لم تكترث لهذا الجانب، حيث مشهد الشجر هو المهيمن على الموقع.

ويتطلب الوضع تحركاً عاجلاً من أمانة محافظة جدة في الوقوف على المخطط؛ لكون الليث تابعة لها بلدياً، وإزالة الأشجار وفتح ملف تحقيق حول أسباب انتشارها بين الأحياء السكنية وغياب دور الرقابة في محاربة التشوه البصري الذي حلّ بأجزاء عدة من المخطط الجنوبي بالمحافظة.



ويفتقر المخطط للإنارة وسفلتة الشوارع الداخلية، وسط مطالبات من السكان بضرورة إيصال الخدمات لهم في أسرع وقت، فضلاً عن مناشدتهم في القضاء على تلك الأشجار المنتشرة بالقرب من منازلهم.