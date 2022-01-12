مؤشر السوق السعودي يسجل أعلى إغلاق منذ 2006

مرتفعًا 113.53 نقطة عند مستوى 11957.08 نقطة

واصل السوق السعودي مكاسبه وللجلسة الرابعة على التوالي بنهاية تعاملات جلسة اليوم، مدعوماً بارتفاع أسهم قطاع البنوك والمواد الأساسية، ليغلق المؤشر العام عند أعلى مستوى منذ يوليو 2006.

وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية مرتفعًا 113.53 نقطة، عند مستوى 11957.08 نقطة، بتداولات بلغت 7.5 مليارات ريال، كما أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية (نمو) مرتفعًا 85.80 نقطة، عند مستوى 26229.39 نقطة، بتداولات بلغت 278 مليون ريال.