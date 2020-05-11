174 حالة ترفع إصابات كورونا في سلطنة عُمان إلى 3573

"الصحة": الوفيات 17 ولدينا 1211 حالة تعافت وتماثلت للشفاء

أعلنت سلطنة عُمان، اليوم الإثنين، تسجيل (174) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا ليرتفع الإجمالي لـ (3573) حالة.

وقالت وزارة الصحة: تسجيل (174) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد-19)، منها (36) حالة لعُمانيين، و(138) حالة لغير عُمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (3573) حالة، وعدد الوفيات (17)، وتود الوزارة التأكيد بأن (1211) حالة تماثلت للشفاء.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 11:00 AM

"الصحة": الوفيات 17 ولدينا 1211 حالة تعافت وتماثلت للشفاء

174 حالة ترفع إصابات كورونا في سلطنة عُمان إلى 3573

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت سلطنة عُمان، اليوم الإثنين، تسجيل (174) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا ليرتفع الإجمالي لـ (3573) حالة.

وقالت وزارة الصحة: تسجيل (174) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد-19)، منها (36) حالة لعُمانيين، و(138) حالة لغير عُمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (3573) حالة، وعدد الوفيات (17)، وتود الوزارة التأكيد بأن (1211) حالة تماثلت للشفاء.

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سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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