





224

كان وزير الخارجية الأمريكي قد وصل صباح اليوم إلى المملكة في زيارة رسمية

شاهد.. ولي العهد و"بومبيو" يتناولان الغداء في أحد مطاعم كورنيش جدة

انتشر مقطع فيديو يظهر فيه سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وهو يتناول الغداء مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في أحد المطاعم على كورنيش جدة.

ونشر المصور الملكي بندر الجلعود المقطع من خلال تغريدة بحسابه في "توتير" قائلاً: سمو سيدي #ولي_العهد ووزير الخارجية الأمريكي يتناولان الغداء في أحد المطاعم على كورنيش جدة.

‏#موسمكم_في_الواجهة_البحرية.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد استقبل في مكتبه بقصر السلام في جدة، وزير الخارجية الأمريكي، واستعرض معه العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد وصل صباح اليوم إلى جدة، في زيارة رسمية للمملكة ضمن جولة خليجية.