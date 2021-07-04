"كافد" يحصل على جائزة عالمية للريادة في مجال الاستدامة

أعلى تصنيف على مستوى العالم في نظام "القيادة في الطاقة"

حصل مركز الملك عبدالله المالي "كافد"، على جائزة الريادة في مجال الاستدامة من مجلس المباني الخضراء الأمريكي (USGBC) لتطبيقه أعلى معايير الاستدامة وتحقيقه شهادة (LEED) البلاتينية كأعلى تصنيف على مستوى العالم في نظام "القيادة في الطاقة والاستدامة والتصميم البيئي"، وذلك من منطلق التزام المركز بالحفاظ على البيئة والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتُمنح جوائز الريادة للأفراد والمنظمات المساهمين في إنشاء مبانٍ ومجتمعات تهتم بالاستدامة والصحة وتحسين جودة الحياة، ويتصدّر "كافد" القائمة كأكبر مشروع تطوير عقاري يحصل على التصنيف البلاتيني هذا العام، كما يعد "كافد" مثالاً ملهماً ونموذجاً رائداً في المنطقة والعالم في اتّباع أفضل الممارسات لتحقيق الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية لمستقبل بيئي أفضل.

وتعزز هذه الجائزة من مكانة "كافد" في المنطقة كجهة رائدة في تطبيق أعلى معايير الاستدامة الدولية، حيث يتم توفير التكاليف الاستهلاكية للخدمات كنظام التبريد المركزي الذي يساعد على تقليل استهلاك طاقة التكييف بنسبة 50%، واستخدام أدوات صحية تستهلك منسوب مياه أقل، كما أن التصاميم القائمة على معايير الاستدامة تتناسب مع الطقس المحلي وتقلل من درجات الحرارة العالية عن طريق انسيابية الهواء وتطبيق أنظمة مبتكرة للتبريد الداخلي.

وجرى تطوير المركز على مبدأ الحفاظ على الموارد الطبيعية وذلك عبر استخدام المياه المعالجة للري وأنظمة التبريد، ويحتوي على نظام آلي لتجميع النفايات ويستخدم شبكة أنابيب تحت الأرض لتجميعها آلياً وفرز المواد لإعادة استخدامها، ويسهم هذا النظام في إعادة تدوير المخلفات والتقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عبر الاستغناء عن مركبات نقل النفايات.

ويعزز التصميم الحضري لمركز الملك عبدالله المالي من ممارسة أسلوب حياة صحي كمنطقة "الوادي" المصممة للمشي ولتقديم خيارات ترفيهية مميزة، وتقع على عمق 5.5 متر تحت مستوى سطح الأرض لتوفير درجات حرارة أقل.

يذكر أن "كافد" هو أكبر مركز مالي متعدد الاستخدامات في المنطقة ويتميز بموقع استراتيجي في قلب مدينة الرياض، حيث يعد وجهة متكاملة تجمع ما بين السكن والعمل والترفيه بمساحة أرضية تزيد على 1.6 مليون متر مربع، كما يعد تحفة معمارية مستدامة بأكثر من 83 مبنى تشمل 61 برجاً أعادت صياغة الأفق العمراني للعاصمة الرياض.

وتم تأسيس المجلس الأمريكي للمباني الخضراء (USGBC) في عام 1993 وهو منظمة غير ربحية رائدة عالمياً في مجال تعزيز الاستدامة في هيكل المباني وتصميمها وبناؤها وتشغيلها، كما أن المجلس قام بتطوير نظام القيادة في الطاقة والاستدامة والتصميم البيئي (LEED).