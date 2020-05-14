"رفقاء نجران" تطلق "صحتك تهمنا.. فالزم بيتك" وتوزع 60 حقيبة صحية لمواجهة كورونا

تأتي المبادرة ضمن البرامج التي تقدمها الجمعية عن بُعد خلال الجائحة لتوفير أدوات السلامة

أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة نجران "رفقاء"، مبادرة (صحتك تهمنا.. فالزم بيتك) لتوزيع الحقائب الصحية على ٦٠ أسرة مستفيدة من الجمعية.

وتأتي المبادرة ضمن البرامج والمبادرات التي تقدمها الجمعية عن بُعد خلال أزمة كورونا، بهدف توفير أدوات الصحة والسلامة الضرورية في المنازل.

وتحتوي الحقيبة على: كمامات، ومعقم، وقفازات، وعبوة مناديل، وإرشادات للوعي الصحي، إضافة إلى مصحف إهداء من الجمعية للمستفيدين؛ لتوافق المبادرة مع شهر رمضان المبارك.

وثمنت الجمعية دور القائمين على مبادرة "نحن معكم"، ودور جمعية عناية الصحية، وكذلك جهود المتطوعين المشاركين في إيصال الحقائب إلى منازل المستفيدين في ٢١ حيًّا بنطاق خدمات الجمعية.