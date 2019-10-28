"الأوروبي" يوافق على تأجيل "بريكست".. هل تخرج بريطانيا من أزمتها؟

نزولاً عند رغبة لندن لإعطاء فرصة للتوصل إلى اتفاق

في تطور متوقع، وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم (الاثنين)، على مد أجل خروج بريطانيا "بريكست" إلى 31 يناير (كانون الثاني) 2020، حيث كان من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد في نهاية الشهر الجاري، بحسب ما أفاد رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك.

وأوضح "تاسك" في تغريدة له على "تويتر"، أن القرار الأوروبي في طريقه إلى الإقرار بشكل رسمي مكتوب، وفقاً لـ"رويترز".

وكانت بريطانيا طلبت مد أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي 3 أشهر، للتوصل إلى اتفاق البريكست، الذي يواجه أزمة بين الحكومة برئاسة بوريس جونسون والمعارضة في البرلمان، فهل تنتهي هذه الأزمة بعد حصول التأجيل بالفعل؟

وقضت محكمة بريطانية بمنع الحكومة من الخروج من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق، في وقت عبر فيه "جونسون" عن رفضه أي طلب بتأجيل "بريكست".

وتواجه خطة الحكومة البريطانية للخروج من الاتحاد الأوروبي، معارضة داخل مجلس العموم البريطاني بسبب الحدود بين أيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة وأيرلندا عضو الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى اتفاقية التبادل التجاري المقرر إبرامها بين الاتحاد وبريطانيا.