ضبط عمالة وافدة حوّلت غرفة سكنية إلى منفذ لبيع التبغ والمعسل بالطائف

بعد جولة رقابية ميدانية لبلدية الهدا الفرعية لمتابعة الأنشطة الغذائية

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية الهدا الفرعية"، ومن خلال جولة رقابية ميدانية لمتابعة الأنشطة الغذائية، عن وجود غرفة سكنية تم تحويلها من قبل عمالة وافدة منفذاً لبيع "التبغ والمعسل" بشكلٍ غير نظامي.

واستغلت العمالة قرار إغلاق المحلات التي يعملون بها في تحويل عملية البيع من مساكنهم، ورفع لأسعار المنتجات.

وقد جرى إتلاف المضبوطات، وتسليم الموقع للشرطة، وذلك ضمن الإجراءات المُتخذة للحد من انتشار فيروس "كورونا".