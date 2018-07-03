"مي آل خليفة" تهنئ المملكة بتسجيل واحة الأحساء في قائمة التراث العالمي

هنّأت رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة تسجيل واحة الأحساء في قائمة التراث العالمي باليونسكو.

وعبّرت الشيخة مي آل خليفة، عن شكرها لدعمه الدائم للحراك السياحي والتراثي الخليجي ولقطاع التراث والسياحة البحريني، منذ إعلان عاصمتها المنامة عاصمة للسياحة العربية لعام 2013م، ومن ثم عاصمة للسياحة الآسيوية لعام 2014م؛ منوهةً بما تزخر به المملكة من مواقع تراثية فريدة وما تتميز به من إرث حضاري وإنساني.

وشكرت المندوبية السعودية لدى اليونسكو وعلى رأسها الدكتور إبراهيم يوسف البلوي؛ لجهودهم المستمرة في الترويج للتراث العربي الأصيل في المنطقة على المستوى العالمي.

وأكدت الشيخة مي آل خليفة، عمق العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية؛ مشيدة بالتعاون بين هيئة البحرين للثقافة والآثار، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة؛ موضحة أن البحرين والسعودية تملكان ذات الرؤية لتعزيز التراث الوطني والإرث الحضاري.

وكانت مندوبية المملكة لدى اليونسكو قد أقامت، أول أمس، احتفالية خاصة بمناسبة إدراج لجنة التراث العالمي "واحة الأحساء" على لائحة التراث الإنساني العالمي لليونسكو، بحضور الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، وسفير ومندوب السعودية الدائم لدى اليونسكو الدكتور إبراهيم يوسف البلوي، وعدد من أعضاء لجنة التراث العالمي والخبراء.