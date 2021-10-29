هذه أكبر 10 شركات نفط وغاز في العالم.. "أرامكو" في الصدارة

يعد عملاق النفط السعودي شركة "أرامكو" واحدة من خمس شركات في نادي التريليون دولار؛ كثالث أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية والشركة الأولى من بين أكبر شركات النفط والغاز في العالم، وتعادل قيمتها السوقية في الوقت الحالي 19 شركة عالمية مدرجة في قائمة أغنى الشركات في العالم رغم طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام منذ أقل من عامين "ديسمبر 2019".

مع ذلك، فإن تقييم عملاق النفط لا يأتي من فراغ حيث كانت أرامكو الشركة الأكثر ربحية في العالم في عام 2019، وحصلت شركة أبل على هذا اللقب في عام 2020، لكن أسعار النفط المرتفعة قد تدفع أرامكو إلى الصدارة مجدداً خلال العام الجاري.

وتأتي أكبر 20 شركة للنفط والغاز من 10 دول مختلفة، وفقاً لمركز الأبحاث العالمي "فيجو الكاباليست"، حيث تستضيف الولايات المتحدة ستاً منها، بينما توجد أربع في روسيا وتقع عشر أخرى في المملكة العربية السعودية والبرازيل والصين وأوروبا.

في عام 2020 ومع انتشار وباء كورونا انخفض الاستهلاك العالمي للطاقة، إلا أنه في عام 2021 بدأت الأسعار في التحسن التدريجي، ومع نقص الطاقة عالمياً ومع اقتراب الشتاء في معظم دول العالم يزداد الطلب على الطاقة من الاقتصادات المتعافية، وعودة أسعار النفط للارتفاع إلى مستويات ما قبل الوباء.

أكبر شركات النفط والغاز في العالم:

1- أرامكو - السعودية - 1979 مليار دولار

2- أكسون موبيل - أمريكا - 257 مليار دولار

3- شيفرون - أمريكا - 205 مليارات دولار

4- شل - هولندا - 175 مليار دولار

5- بتروشاينا - الصين - 162 مليار دولار

6- توتال إنرجيز - فرنسا - 130 مليار دولار

7- غاز بروم - روسيا - 121 مليار دولار

8 - كونوكو فيليبس - أمريكا - 95 مليار دولار

9- بي بي - بريطانيا - 93 مليار دولار

10- روسنفت - روسيا - 84 مليار دولار