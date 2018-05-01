"مدني الجوف" يحذّر من أمطار متوسطة إلى غزيرة على سكاكا

مصحوبة بزخات من البرد مع رياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية

حذّرت مديرية الدفاع المدني في الجوف، من تنبيه متقدم يتعلق بأمطار متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة على سكاكا، تشمل: (القريات، وطبرجل، والأجزاء المجاورة لها).

وقال المتحدث الإعلامي باسم "مدني الجوف" المقدم معيش بن نمر الرويلي التنبيه المتقدم الوارد من الأرصاد يبدأ من الساعة السادسة اليوم الثلاثاء الموافق ١٥/ ٨/ ١٤٣٩هـ، ويستمر إلى الساعة (٠٠:٠٠) ليوم الخميس الموافق ١٧/ ٨/ ١٤٣٩هـ.

وأضاف: تتمثل هذه التنبيهات في هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، وهبوب رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تتسبب في شبه انعدام الرؤية.

وأردف: الدفاع المدني يدعو المواطنين والمقيمين لتوخي الحيطة والحذر خاصة بالنسبة لمرتادي الرحلات البرية والطرق السريعة، كما يجب تجنب الوقوف بالقرب من اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة والمظلات الحديدية، ومراعاة كبار السن ومصابي الأمراض التنفسية.

وحذر من خطر السيول المنقولة، وأوصى بعدم المخاطرة بقطع الأودية والشعاب أثناء جريانها، وعدم الخروج من المنازل في حالات المطر الشديد إلا عند الضرورة.

وشدد على ضرورة متابعة نشرات الطقس والتقارير الصادرة عنها؛ مشيراً إلى أنه لمعرفة تفاصيل أكثر يمكن متابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.