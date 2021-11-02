جدة.. تقنية فريدة بـ"مستشفيات الصحة" تنقذ عشرينية من انسداد المريء

بدأت معاناتها مع السمنة واستأصلت المعدة.. "تدخّل ناجح للمجمع الطبي"

واصل قسم الجهاز الهضمي والمناظير بمجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، نجاحاته في عمليات المناظير؛ حيث تَمَكّن -بفضل الله- من إنهاء معاناة فتاة سعودية تبلغ من العمر 25 عامًا، من انسداد كامل في المريء، تم فتحه بتقنية حديثة بنجاح.

وكانت المريضة قد بدأت معاناتها الصحية مع السمنة المفرطة، كما أفادت بأنها سَبَق لها أن راجعت مستشفى آخر وهي تعاني من السمنة المفرطة؛ إذ تَقرر لها استئصال المعدة، وأثناء عملية الاستئصال حدث تسريب للمعدة؛ مما استوجب من الفريق الطبي المعالج وضع دعامات للمريء، أدت إلى مضاعفات انسداد المريء.

وأوضحت رئيسة وحدة الجهاز الهضمي والمناظير الدكتورة فاطمة صلاح سالم، أن المريضة راجعت قسم الطوارئ والحوادث بمجمع الملك عبدالله الطبي وهي تشكو من عدم قدرتها على الأكل والشرب وشعورها بصعوبة في البلع، مع استفراغ بصفة متكررة منذ ثلاثة أشهر.. وعلى الفور أجري لها الكشف السريري المبدئي من قِبَل أطباء الطوارئ، وتم عمل كل الفحوصات الطبية والإشعاعية اللازمة، التي أظهرت نتائجها وجود انسداد كامل في المريء.. ونظرًا لخطورة الحالة الصحية تم تنويمها في أجنحة التنويم العامة تحت إشراف وحدة الجهاز الهضمي والمناظير.

وقالت بعد دراسة الحالة التي يعتبر الإجراء الذي يتم لها هو الأول من نوعه على مستوى مستشفيات وزارة الصحة: تَقرر تجهيزها لنقلها لغرفة العمليات لعمل لها منظار علوي، الذي أكد الانسداد الكامل للمريء؛ حيث تم فتحه بتقنية حديثة (needle knife cut) بنجاح عن طريق المنظار دون تدخل جراحي.

وأضافت أنه تم نقلها إلى أجنحة التنويم تحت الملاحظة الطبية؛ مبينة أن المريضة بدأت تدريجيًّا في شرب السوائل عن طريق الفم وهي في حالة صحية مستقرة وتحسّن ملحوظ دون حدوث أي مضاعفات لها؛ ليتم بعدها كتابة إذن الخروج الطبيعي لها من المجمع لمتابعة حالتها حسب جدول المراجعة بالعيادات الخارجية.