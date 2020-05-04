"كريم" تسرّح 31% من عامليها

أعلنت شركة "كريم" التابعة لشركة "أوبر تكنولوجيز"، اليوم الاثنين، أنها ستسرّح 536 موظفاً هذا الأسبوع، يشكلون 31 بالمائة من قوة العمل لديها، بحسب ما ذكرت "رويترز".

يقع مقر "كريم" في دبي، وتعمل الوحدة المملوكة لـ"أوبر" بالكامل في منطقة الشرق الأوسط بشكل أساسي.