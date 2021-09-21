بالفيديو.. ثوران بركان في جزيرة لا بالما بالكناري.. والحمم تدمر مئات البيوت استمرار وعمليات الإجلاء

تتقدم باتجاه المحيط الأطلسي وبلغ ارتفاعها عشرة أمتار

أدّى ثوران بركان "كومبري فييخا" (القمة القديمة) في جزيرة لا بالما من جزر الكناري، إلى إجلاء نحو 5500 شخص حتى الآن، بعدما تقدمت الحمم تجاه مناطق مسكونة مدمّرة مئات البيوت.

ولا تزال الحمم، اليوم الثلاثاء، تتقدم باتجاه المحيط الأطلسي، ولكنها لم تصله بعدُ، رغم أنها تلقّت دفعاً مساء الاثنين من نقطة ثوران جديدة، إنما خفيفة، في منطقة إل باسو، ما أجبر السلطات على إنجاز عمليات إجلاء جديدة.

وكانت الحمم تتقدم بسرعة 700 متر في الساعة الأحد الماضي ولكن سرعتها انخفضت كثيراً مع ابتعادها عن القمة، بحسب مسؤولين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعية صوراً وفيديوهات لسيول من الحمم، بلغ ارتفاعها أحياناً عشرة أمتار، تحرق الأشجار وتغطي الطرق وتبتلع البيوت وكل ما في طريقها. ورغم أن أعمدة من الدخان الكبيرة ارتفعت فوق البركان، ووصل ارتفاعها أحياناً إلى مئات الأمتار، إلا أن ذلك لم يؤثر على حركة الملاحة الجوية.