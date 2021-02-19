أمانة الطائف تُغلق حراج الطيور احترازياً

لعدم التقيد بالإجراءات الوقائية ضد كورونا

أغلقت أمانة محافظة الطائف ممثلة في "الإدارة العامة للأسواق" حراج الطيور احترازيّاً؛ ومنعت فيه البيع، وذلك بسبب عدم التقيد بالإجراءات المتَّخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك من خلال جولة قامت بها أمانة محافظة الطائف، بمشاركة لجنة متابعة التدابير الاحترازية والاشتراطات الوقائية بحراج الطيور، حيث رصدت تجمعات لمرتادي الحراج تُخالف الإجراءات الاحترازية.