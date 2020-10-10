معارض تركي: "أردوغان" زار قطر لطلب المال .. و"تميم" ينظر إليه بدونية

"أوزتراك" اعتبر أن الدول الأخرى تمارس الضغوط على أنقرة

ذكر الناطق باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا فائق أوزتراك، أن "زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان لدولة قطر كانت تهدف إلى طلب المال، في خضم الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها البلاد"، بحسب ما أورد اليوم (السبت)، موقع "روسيا اليوم".

وأضاف "أوزتراك" أن "أردوغان هرع إلى الدوحة بسرعة قصوى؛ بسبب تحطيم الدولار أرقامًا قياسية في تركيا".



وقال الناطق باسم حزب الشعب الجمهوري: "إن الذي يتلقى أموالاً من الخارج يعتاد على تلقي الأوامر أيضاً، لذا نرى أن أمير قطر تميم بن حمد بات ينظر إلى أردوغان بدونية كلما طلب منه الأموال".

واعتبر "أوزتراك" أن "الدول الأخرى أصبحت قادرة على ممارسة الضغوط على أنقرة وابتزازها، نتيجة مواضع الضعف التي يبديها أردوغان".