ماجد عبدالله يطالب بإقامة حفل اعتزال "العويران"

قال إن اللاعب يستحقّ ما يليق به

طالب ماجد عبدالله نجم المنتخب السعودي ونادي النصر السابق، بإقامة مباراة اعتزال لنجم نادي الشباب السابق اللاعب سعيد العويران؛ تكريمًا لما قدمه طوال مشواره مع كرة القدم.

ونشر ماجد عبدالله تغريدة على حسابه الشخصي عبر موقع "تويتر" قال فيها: "الكابتن سعيد العويران نجم خدم المنتخب وناديه، ويستحق أن يقام له حفل اعتزال يليق بما قدمه".

من جانبه رد العويران على مطالبة أسطورة الكرة السعودية ماجد عبدالله، وكتب عبر حسابه الشخصي على "تويتر": يا علك تسلم ي أسطورة الزمن الماضي والحاضر، تعلمنا منك الكثير، ولا زلنا نعيش على أطلال ماضي كنت فيه المنقذ، في كثير من الأوقات الصعبة.

وتابع "العويران": "لم ولن يأتي من يقوض هذا التاريخ ولن تجود الليالي بأفضل منه، أستاذي وملهمي ومعلمي ماجد عبدالله شكراً لك".

كما شكر "العويران" في وقت سابق لكل من طالب بإقامة حفل اعتزال له، قائلاً: "لكل من تمنى لي الخير وطالب بإقامة حفل اعتزالي غمرتوني بمشاعركم الصادقة، وأكرمتوني بأمنياتكم والله لا يحرمني من محبتكم، فإن تم التكريم فللوطن على أبنائه أيادي بيضاء وتقديرهم غير مستغرب، وإذا الله ما كتب فأنا بخير ونعمة، ألف شكر لا عدمتكم".

وكان عدد من الرياضيين ونجوم كرة القدم القدامى، قد طالبوا طوال الفترة الماضية بضرورة إقامة مباراة اعتزال للكابتن سعيد العويران تكريمًا له.

يشار أن "العويران" مثّل المنتخب السعودي في كأس العالم 94 في أمريكا؛ حيث استطاع تسجيل هدف الفوز الأخضر على منتخب بلجيكا، والذي أكد تأهل المنتخب السعودي إلى دور الـ16 من البطولة، ويعتبر هدف العويران في المنتخب البلجيكي سادس أفضل هدف في تاريخ البطولة العالمية.