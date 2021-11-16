رسالة إنسانية نبيلة.. أخصائية تمريض تتبرع بجزء من كبدها لطفل لا تعرفه

تعمل بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام.. يبلغ من العمر 11 شهرًا

قدّمت أخصائية تمريض في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام رسالة إنسانية عملية نبيلة؛ تمثلت في التبرع بجزء من كبدها لطفل لا تعرفه يبلغ من العمر 11 شهرًا فقط.

وروت "فتحية عسيري" لبرنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية" مع الزميل مفرح الشقيقي قصة مبادرتها في التبرع بجزء من كبدها، بعد أن وصل أهله إلى مرحلة يأس؛ لعدم تطابق الفحوصات أثناء محاولتهم للتبرّع.

وأكدت أن هذه الرسالة الإنسانية تهدف منها إلى الحث على التبرّع بالأعضاء، وأنها بصحة جيدة، وأن زملاءها وزميلاتها في المستشفى من أطباء وأخصائيين بادروا، بعدما شاهدوا موقفها، بالتسجيل للتبرع بأعضائهم اقتداءً بما فعلت.