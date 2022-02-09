أكدت التزامها ببيانها السابق.. "صحة القنفذة": حالة الوفاة لا علاقة لها بواقعة التماس بمستشفى المظيلف

قالت مجدداً: لا يوجد أي أضرار للحادث ولم تنتج عنه إصابات أو وفيات

أكدت صحة القنفذة التزامها ببيانها السابق حول حادثة الالتماس الكهربائي الواقعة بمستشفى المظيلف العام بتاريخ ٢ / ٢ / ٢٠٢٢ م؛ حيث إنه لا يوجد أي أضرار ناجمة عن الحدث، ولم تنتج عنه إصابات أو وفيات.

وأضافت في ردٍ تلقته "سبق" على الخبر المنشور تحت عنوان: "الإعلان الرسمي أكد أن الوضع تحت السيطرة.. وإدارة الكوارث والطوارئ كشفت عن جانب آخر للحقيقة"، أن حالة الوفاة المشار إليها في الخبر -رحمها الله- لا علاقة سببية لها بتلك الحادثة، وما أشير إليه هي تقييمات تأتي في سياق ما تم ذكره من إجراءات رامية لاستكمال التحليل للحدث من أجل تطبيق الخطط التصحيحية والوقائية للتحسين والتطوير.

وأكدت صحة القنفذة التزامها بالشفافية، مقدرةً اهتمام الوسائل الإعلامية وسعيها للوصول للمعلومة الدقيقة.