برنت ما زال فوق الـ50 دولارًا.. السلالة الجديدة تهبط بأسعار النفط

مخاوف حيال بُطء تعافي الطلب على الوقود وسط تشديد القيود في أوروبا

تراجعت أسعار النفط اليوم؛ إذ أذكت سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا تسببت في إغلاق أغلب مناطق بريطانيا، مخاوف حيال بُطء تعافي الطلب على الوقود وسط تشديد القيود في أوروبا.

وانخفض خام "برنت" بنسبة 2.7% إلى 50.85 دولارًا للبرميل، بعدما سجل الخام زيادة 1.5% ولامس أعلى مستوى منذ مارس الماضي يوم الجمعة الماضي.

في حين تراجع خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 2.75% إلى 47.75 دولارًا للبرميل، بعد أن زاد أيضًا 1.5% يوم الجمعة إلى أعلى مستوياته من فبراير الماضي.

ووفق "رويترز" قال كازوهيكو سايتو كبير المحللين لدى "فوجيتومي" للسمسرة: "سوق النفط اتخذت منحى إيجابيًّا الشهر الفائت أو نحو ذلك؛ متجاهلة عوامل سلبية وسط تفاؤل بأن توزيع اللقاح على نطاق واسع سيُحيي النمو العالمي؛ لكن توقعات المستثمرين الوردية لعام 2021 تبخرت فجأة بسبب سلالة جديدة من الفيروس".

ومما زاد الضغوط، قالت شركة"بيكر هيوز" لخدمات الطاقة مؤخرًا: إن عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، زاد ثمانية إلى 346 في الأسبوع المنتهي يوم 18 ديسمبر الماضي؛ وهو أعلى مستوى منذ مايو الماضي.