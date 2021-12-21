شرطة الرياض تقبض على 3 أشخاص ارتكبوا حوادث سطو على محال تجارية

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن تمكّن إدارة دوريات الأمن بالمنطقة من القبض على 3 مواطنين (رجل وامرأتين) ارتكبوا قضايا جنائية تمثلت في السطو على متاجر للتموينات الغذائية، والاستيلاء على ما تحويه من بضائع وممتلكات تحت تهديد السلاح، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى النيابة العامة.