النصر يسلم اتحاد القدم المبالغ المالية .. لجلب حكام أجانب

لقيادة مباريات فريقه على ملعبه في الدور الأول

سرت أنباء إعلامية، أن نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، استقر على جلب حكام أجانب لجميع مبارياته في الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت المصادر، وفقًا لصحيفة "الرياضية"، إن إدارة نادي النصر، سلمت اتحاد كرة القدم، كل مبالغ طواقم التحكيم الأجنبية لمباريات فريقها الأول على ملعبه (مرسول بارك) خلال الدور الأول من الدوري.



ويستعد فريق النصر لمواجهة نظيره التعاون، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.