190 ألف طالب وطالبة بتعليم جازان يحتفون بذكرى البيعة الخامسة

بدأت اليوم، في مكاتب التعليم والمدارس التابعة لتعليم جازان فعاليات الاحتفاء بذكرى البيعة الخامسة لتولي الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مقاليد الحكم بالمملكة، ويشارك فيها القيادات التعليمية وأكثر من 190 ألف طالب وطالبة ومعلم ومعلمة .

وستتضمن الفعاليات التي تستمر أسبوعاً كاملاً عدداً من الأنشطة داخل حجرة الصف وخارجها، حيث تسابق الطلاب والطالبات والمعلمون والمعلمات للاحتفاء بذكرى البيعة عبر الإذاعة الصباحية بالكلمات الوطنية والقصائد الشعرية واستعراض المنجزات الكبرى التي تحققت في عهد الملك سلمان حفظه الله، كما تم تخصيص عدد من فترات اليوم الدراسي للحديث عن عهده الزاهر والتطور الكبير الذي تشهده كافة القطاعات.

وفعلت المدارس المسابقات في مختلف المجالات الفنية كالرسم والتصوير وكتابة القصائد والمسابقات الرياضية لإبراز مواهب الطلاب والطالبات، وستقام عدد من اللقاءات والأصبوحات الشعرية والفعالية التي تنفذها المدارس بحضور أولياء الأمور والأهالي.

وسخرت المدارس ومكاتب التعليم حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لإيصال مشاعر منسوبي ومنسوبات التعليم والطلاب والطالبات، متيحة للجميع الفرصة في بث مشاعر الوفاء والحب والولاء لملك الحزم والعزم أيده الله.