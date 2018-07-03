بعد رفع أسعار الألبان .. "حماية المستهلك": السوق واسع والخيارات موجودة

"الشهري" ينصح بخفض استهلاك الألبان بمعدل النصف ولمدة 4 أشهر فقط

نوهت جمعية حماية المستهلك بعد أن توجهت أمس شركات الألبان لرفع أسعار بعض المنتجات متحججة بارتفاع تكاليف الإنتاج بتغيير المنتج المرتفع بآخر أقل سعرًا، موضحة أن السوق واسع والخيارات موجودة.

وقالت من خلال تغريدة نشرتها عبر صفحتها على "تويتر": ‏إذا زادت الشركات أسعارها استبدلها بغيرها ودعت المواطنين لمشاركتها أسماء شركات الألبان التي تبيع منتجاتها في مناطقهم والتي لم ترفع الأسعار.

من جهة أخرى، نصح الخبير الاقتصادي أحمد الشهري، المستهلكين بخفض استهلاكهم من منتجات الألبان بمعدل النصف ولمدة أربعة أشهر فقط، موضحًا أن ذلك سيتسبب بضغط على المنتجين لعودة الأسعار إلى سابق عهدها، جاء ذلك بعد القرار الذي اتخذته بعض الشركات برفع الأسعار متحججة بارتفاع تكاليف الإنتاج.

وقال "الشهري" من حق الشركات أن تسعر ومن حق المستهلكين قبول الأسعار أو رفضها، وواصل: نصيحتي خفضوا من استهلاك منتجات الألبان بمعدل النصف ولمدة ٤ أشهر وسوف تعيد الشركات التسعير وفق قدرة المستهلكين.

وتابع: ‏الشركات الصغيرة تسعر على تسعير الشركات الكبيرة ولا تشتري إلا ما تحتاج إليه فعلاً، وابحث عن البديل وتخلص من أي سلعة غير ضرورية.

وكان مغردون قد دشنوا وسمًا على "تويتر" طالبوا من خلاله بمقاطعة الشركات التي تتجه إلى رفع أسعار منتجاتها والبحث عن البديل الأقل سعرًا، موضحين أن الشركات تريد من ذلك تكفل المستهلك بقيمة تكاليف الإنتاج من جيبه.

إلى هذا تشير تقارير إلى أن استهلاك السعوديين من الحليب ارتفع ليصل سنويًا نحو 892 مليون لتر من منتجات الألبان السائلة كاللبن والحليب الأبيض والحليب بالنكهات المختلفة والحليب المتبخر والحليب المكثف المحلى.

