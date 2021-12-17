قطر تسجل 164 إصابة جديدة بكورونا و238 حالة شفاء.. ولا وفيات

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجلت قطر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 146 إصابة بفيروس كورونا "كوفيد -19"، فيما بلغت حالات الشفاء 238 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 243218 حالة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في بيان بأنه تم تسجيل 138 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19" ضمن المجتمع، و26 حالة ضمن المسافرين؛ لتبلغ الحصيلة الإجمالية للجائحة 246188 إصابة، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة.