"ساعد التطوعي" يعثر على شاب فقد لمدة 14 ساعة بوادي نعمان بمكة

علقت مركبته بين الخشعه والخرار وسار على قدميه بين الأودية والجبال الشاهقة

عثر فريق ساعد للإنقاذ التطوعي مساء اليوم على شاب فقد لأكثر من 14 ساعة منذ مساء أمس في وادي نعمان بمكة المكرمة بعد أن علقت مركبته بين جبال الخشعه والخرار وسار على قدميه بين الأودية والجبال الشاهقة حتى تم العثور عليه باتجاه وادي الخرار.

وتفصيلاً، أوضح أحد أعضاء فريق ساعد جلال محمد الشريف لـ"سبق" أن فريق ساعد للإنقاذ التطوعي بمكة تمكن من العثور على شاب فقد 14 ساعة في وادي نعمان قائلاً: بعد تلقي فريق ساعد للإنقاذ بلاغاً من ذويه يفيد بفقد شاب عشريني يستقل سيارته وتفيد المعلومات بأن المفقود خرج من بيته يوم الاثنين إلى اتجاه جبال الخشعه في مكة المكرمة اختفى عن الأنظار وإغلاق جواله ولم يشاهده أحد بعد ذلك".

وأضاف الشريف: الفريق بادر ملبياً هذا النداء العاجل، ومنطقته بين الجبال الشاهقة في وادي نعمان بمكة المكرمة حيث شارك في عملية البحث 20 عضواً مجهزين بسيارات عالية الجاهزية لهذه الحالات وتم بحمد الله العثور عليه بين جبال الخشعه ووادي الخرار، وكان منهكاً وأعياه التعب بسبب طول المسافة التي قطعها لأكثر من 10 كيلو مترات بين الجبال ذات الارتفاعات الشاهقة والأودية وتم طلب الهلال الأحمر لتلقي الشاب بعض الإسعافات الأولية وإبلاغ ذويه بالعثور عليه".

ومن ناحيته، قدم ذوو الشاب المفقود جزيل الشكر لفريق ساعد التطوعي على مبادرتهم غير المستغربة في تلبية نداء فقدان وتم البحث عنه لأكثر من 14 ساعة متحدين وعورة المنطقة حتى تم العثور عليه.