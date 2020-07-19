أعداد المتعافين من "كورونا" في المملكة على أعتاب 200 ألف حالة

بعد تسجيل 3517 حالة تعافٍ جديدة

يقترب عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، في المملكة العربية السعودية، من حاجز الـ200 ألف شخص، حيث بلغ إجمالي حالات التعافي حتى اليوم 197735 حالة.

وتواصل المملكة، تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، حيث وصل إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 197735 حالة حتى الآن، بعد أن أعلنت وزارة الصحة اليوم، عن تسجيل 3517 حالة تعافٍ جديدة.