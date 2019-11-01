"الشريف" يرعى حفل تنمية العرضية الجنوبية لتكريم أبناء الشهداء

شهد حضور رؤساء دوائر حكومية ومشايخ قبائل وأبناء الشهداء وأقاربهم

رعى محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف، حفل تكريم أبناء الشهداء الذي نظمته لجنة التنمية الاجتماعية بالعرضية الجنوبية، بالمركز الحضاري، بدعم من رجل الأعمال الدكتور عبد الله بن معيض القرني.

وشهد الاحتفال حضور عددٍ من رؤساء الدوائر الحكومية ومشايخ القبائل وأبناء الشهداء وأقاربهم، واشتمل الحفل على العديد من الكلمات وقصيدة شعرية ألقاها علي بيشي القرني وقصيدة للشاعر صويلح المنتشري وعرض مرئي عن البرنامج الترفيهي الذي سبق الحفل بحديقة البلدية.

ووجّه محافظ العرضيات شكره وتقديره للجنة التنمية الاجتماعية بالعرضية الجنوبية على هذه البادرة وطالب باستمرارها.

وقال "الشريف" إن هذه الفئة تلقى دعمًا ورعاية واهتمامًا من قِبل حكومتنا الرشيدة وقيادتنا الحكيمة وإن هذه الفئة الغالية تعيش في وجدان كل مواطن سعودي.

وفي نهاية الحفل، كرّم المحافظ أبناء الشهداء والجهات المشاركة من أفراد وجهات حكومية وأهلية ومؤسسات تجارية.

من جانب آخر أكد مسؤول العلاقات العامة والإعلام بلجنة التنمية الاجتماعية بالعرضية الجنوبية محمد أحمد القرني أن البرنامج وجد تفاعلاً من قِبل مختلف الجهات الحكومية والأهلية والمؤسسات التجارية.

وشكر "القرني" الداعم الرئيس لهذه المبادرة رجل الأعمال الدكتور عبد الله القرني الذي يُسهم دائمًا في أغلب الأنشطة والفعاليات الاجتماعية وأصبح عضوًا داعمًا لبرامج اللجنة بعد توقيعه اتفاقية شراكة مع اللجنة.