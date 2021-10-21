نجوم "WWE" يكافحون التنمّر الإلكتروني بفعالية "كن نجمًا" بموسم الرياض

تستهدف إرشاد الأطفال إلى الطرق المناسبة للتعامل مع الردود السلبية في مواقع التواصل

حرص موسم الرياض 2021 على أداء رسالته الاجتماعية جنبًا إلى جنب مع تنظيم واستضافة أبرز الأحداث العالمية الترفيهية، وفي هذا الإطار نظّم المسؤولون عن الحدث الأبرز في هذه الأيام "WWE كراون جول"، فعالية توعوية لمكافحة التنمّر الإلكتروني تحت شعار "كن نجمًا".

وتستهدف الفعالية إرشاد الأطفال إلى الطرق المناسبة للتعامل مع الردود السلبية في مواقع التواصل الاجتماعي، والاستفادة من شغف هذه الفئة العمرية بنجوم WWE، لإيصال رسائل هادفة لتوعية النشء.

ونصح النجوم المشاركون في الفعالية الأطفال بالإيمان بإمكاناتهم، ومعرفة أبرز نقاط قوتهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، مقدمين رسائل إيجابية وتوجيهات للأطفال للتعامل بالطريقة المثلى مع الردود السلبية في إنستقرام وتويتر وسناب شات وكافة وسائل التواصل الاجتماعي.

وشهدت الفعالية حضور شريحة كبيرة من الأطفال وطلاب المدارس، الذين تفاعلوا مع نجوم WWE المفضلين لديهم، وأبدوا سعادتهم بحضورهم، وتحقيق أمنية لطالما حلموا بها، وهي لقاء هؤلاء النجوم والتعرّف عليهم عن قرب. كما شكر الأطفال نجوم WWE على تقديمهم المساعدة والنصائح في طريقة مواجهة التنمر الإلكتروني، والتعامل الإيجابي مع الرسائل والردود السلبية في وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي نهاية فعالية "كن نجمًا" ردّد الأطفال والنجوم بصوت واحدٍ في نهاية المؤتمر: "لا تكن متنمّرًا.. كن نجمًا"، والتقط الأطفال صورًا تذكارية مع نجوم WWE وحصلوا على تواقيعهم، في لحظات ستبقى خالدة، وقد لا تتكرر لهؤلاء الأطفال.

وأكد النجوم في إجاباتهم عن أسئلة الصحفيين التي تلت مشاركتهم في "كن نجمًا"، سعادتهم بوجودهم في موسم الرياض، وفخرهم بالمشاركة في فعالياته، وهي المشاركة الثانية لبعض هؤلاء النجوم، مبدين اشتياقهم لردود فعل الجماهير وحماسهم في موسم الرياض، وجاهزيتهم العالية لنزالات هذا المساء.

وقال درو ماكنتاير: "متحمس جدًّا في زيارتي للمملكة، وقد حظيت بفرصة مقابلة الجميع، وكنت منبهرًا بحماسهم لـWWE ومعرفتهم العميقة بكافة أخبارها، الجماهير السعودية شغوفة بمتابعة البطولة، وهذا سبب عودة نجومها في كل مرة من أجل هذا الجمهور، ولأجل إشباع حماسه وشغفه".

وتابع: "أكثر ما يُبهرني في السعودية هو الجماهير، وعلمهم بالبطولة وشغفهم بها، منذ المرة الأولى التي قدمت فيها للمملكة، اكتشفت أن كل شخص يعرف كل شيء يخص WWE لدرجة أن بعض الجماهير يخبرونني بتفاصيل قد نسيتها عن مسيرتي الشخصية فيها، وهذا أكثر ما يُحمسني ويحببني بالمملكة، والقدرة على عودة الحياة لسابق عهدها، وتمكّن الجميع من الحضور في مكان واحد، والاحتفاء بالشيء الذي نحبّه سويًّا وهو WWE".

وأشارت نجمة WWE العالمية نتاليا، إلى أنها المرة الثانية التي تزور فيها المملكة، وأضافت بقولها: "هذا حدث مميز بالنسبة لي، إنه لشرف كبير أن أكون على أرض المملكة، وأنا محظوظة جدًّا لأني أول امرأة تُنافس في حلبات WWE في السعودية مع ليسي عام 2019م، وأن أكون سببًا في فتح باب لم يُطرق من قبل للنساء في WWE، إنه لشرف عظيم لي أن أتمكّن من فعل ذلك في المملكة، وأنا فخورة جدًّا لعودتي إلى هنا".

وتحدثت نتاليا عن إعجابها بالمأكولات والعطور السعودية بقولها: "لم تكن جماهير الرياض والسعودية بشكل عام رائعة معنا فحسب، بل أكثر ما يحمسني للعودة إلى المملكة هو الطعام.. المأكولات السعودية لذيذة جدًّا، أحب الحمص وأحب النكهات المميزة للأطباق السعودية، وأحب العطور أيضًا، أحب العود الممتاز".

من جهته أكد النجم السعودي منصور شهيل، سعادته بالمشاركة في فعالية WWE كراون جول، بقوله: "مسرور جدًّا لوجودي بين من أعدهم أهلي وجمهوري، وأتمنى أن أكرر القدوم إلى المملكة دائمًا للمشاركة في مثل هذه الفعاليات.. لا يمكن لكم أن تتصوروا مقدار سعادتي بوجودي هنا، في كل مرة أعود فيها أكون سعيدًا جدًّا".

وأضاف شهيل: "موسم الرياض يزداد روعةً في كل مرة أعود فيها إلى الرياض التي ترعرعت فيها، يمكنني تمييز حجم التغييرات فيها.. عندما أرى البوليفارد والمشاريع الضخمة والعروض المميزة.. لقد اختلفت الرياض كثيرًا عمّا أتذكرها".