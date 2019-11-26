الأحد.. "العويس" يجري عملية جراحية لتثبيت الكسر في عظمة الوجه

أعلن نادي الأهلي إجراء لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الكابتن محمد العويس عملية جراحية، يوم الأحد المقبل؛ لتثبيت الكسر في عظمة الوجه بواسطة شريحة معدنية، على يد الجراح السعودي الدكتور عبدالله الفيضي استشاري جراحة الوجه والفكين، على أن يعاود اللاعب نشاطه الرياضي خلال 8 أسابيع.

وكان اللاعب تعرض للإصابة نتيجة ارتطامه بمهاجم فريق الفيصلي "ويليام" في الدقيقة الـ18 من زمن المباراة التي جمعت بين الفريقين لحساب الجولة العاشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.