وزير الطاقة يوقّع مذكرة تفاهم لتعزيز وتطوير التطبيقات القائمة على المواد البوليمرية

وقّع وزير الطاقة رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج استدامة الطلب على البترول الأمير عبدالعزيز بن سلمان وكلاي سي ويليامز رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال أويل ويل فاركو مذكرة تفاهم بين البرنامج والشركة.

وتهدف المذكرة لتعزيز جهود التعاون في مجال تعزيز وتطوير التطبيقات القائمة على المواد البوليمرية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.