ابتدائية ناصر خلوفة لتحفيظ القرآن تحفز طلابها وتكرّم المعلمين

قدم لكل طالب دراجة هوائية جديدة

احتفلت مدرسة ناصر خلوفة لتحفيظ القرآن الكريم بصامطة ابتهاجًا بنجاح طلاب الصف الأول الابتدائي وانتقالهم للصف الثاني وتكريمًا لمعلمهم إبراهيم غليلة مدخلي، بحضور المساعد للشؤون التعليمية بمكتب تعليم صامطة عبدالرزاق صميلي والمشرف التربوي خالد جعبور والمشرف التربوي عبدالله ناشب حمدي وأولياء أمور الطلاب ومعلمي وإداري المدرسة.

وكانت الهدايا المقدمة مبادرة من المربي المتميز والرجل المعطاء مربي الصف الأول الابتدائي بالمدرسة إبراهيم حسن غليلة مدخلي، حيث قدم لكل طالب من طلابه دراجة هوائية جديدة هدية منه وشهادة شكر وتقدير لكل أسرة على جهودهم وتعاونهم في سبيل نجاح العملية التعليمية ورغبة منه في إدخال البهجة والسرور على أبنائه الطلاب في بادرة طيبة وجميلة قد تكون الأندر على مستوى مدارس المملكة.

وفي نهاية الحفل، كرّمت إدارة المدرسة والمعلمين مربي الصف إبراهيم غليلة تقديرًا له على جهوده المبذولة لأبنائه الطلاب.

تميز الحفل بروح الفرح والإخاء وعمت أجواؤه الحب الصادق والسرور والانشراح من الطلاب وأولياء أمورهم وطاقم المدرسة كأسرة واحدة وكانت فقرات الاحتفال بتقديم يحيى كريري

بداية بالقرآن الكريم تلاه إبراهيم غليلة، ثم كلمة لقائد المدرسة عبدالكريم أبوعقيل ثم كلمة لمساعد مكتب التعليم بصامطة عبدالرزاق الصميلي، ثم عرض مرئي شمل صورًا لطلاب الصف الأول من ذكريات الأسبوع التمهيدي وكواليس العام الدراسي داخل الصف وانتهاءً بتكريم قدمه أولياء أمور الطلاب لمعلمي الصف الأول الابتدائي قبيل نهاية العام، تلاه تكريم المعلم الفاضل مربي الصف الأول إبراهيم غليلة مدخلي من قِبل إدارة المدرسة ثم تكريم الطلاب وأولياء أمورهم ثم كلمة أولياء الأمور قدمها المتقاعد علي نجار، ثم تقدم الجميع لتقطيع كعكة الاحتفال.

وختامًا التقطت الصور الجماعية لطاقم المدرسة والضيوف مع أولياء الأمور وأبنائهم الطلاب.