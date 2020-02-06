جامعة الملك سعود تفرز مشاركات جائزة المهندس طارق القصبي للهندسة

ضمن جهودها في دعم وتشجيع أعمال البحث العلمي والاختراع

شرعت جامعة الملك سعود فرز المشاركات في جائزة المهندس طارق القصبي للتميز في الهندسة المدنية للإعلان عن الفائزين بها في إبريل المقبل، وذلك ضمن جهودها في دعم وتشجيع أعمال البحث العلمي والاختراع، وتسعى الجائزة إلى مواكبة التطور العالمي في مجالات الهندسة المدنية من خلال إنجازات علمية تطبيقية، بهدف تحقيق التميز العلمي وخدمة وتطوير المجتمع من خلال توجيه النشاط البحثي والعلمي نحو تلبية متطلبات التنمية.

وتهدف الجائزة بحسب مؤسسها المهندس طارق القصبي إلى تنمية روح الإبداع والابتكار وتحفيز المواهب والقدرات من خلال تشجيع الأبحاث العلمية التطبيقية في مجالات الهندسة المدنية في المملكة العربية السعودية وتعزيز العلاقة بين الجامعات السعودية والصناعة والمساهمة في توطين ونقل الخبرات والتكنولوجيا في مجال الهندسة المدنية.

وأشار القصبي إلى أن الجائزة تستهدف فروع الهندسة المدنية تشمل هندسة الإنشاءات والهندسة الجيوتكنيكية وهندسة مصادر المياه وهندسة البيئة وهندسة النقل وهندسة إدارة التشييد والهندسة المساحية.

وستخضع الأعمال المشاركة في جائزة المهندس طارق القصبي لتحكيم دقيق بفريق من المختصين وفق معايير دقيقة تشمل الصلة بين هدف العمل ومتطلبات القطاع الصناعي وقابلية تنفيذ النتائج والجدوى الاقتصادية والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمالية والتقنية المحلية.

وبين رئيس اللجنة العلمية في جائزة م. طارق القصبي للهندسة المدنية الدكتور أيمن بن عبدالله آل تويم أن الجائزة تأتي ضمن المشاركة المجتمعية التي تضطلع بها جامعة الملك سعود منذ سنوات لتعزيز مستوى العمل البحثي والرفع به إضافة لدعم جهود الاختراع لمنح كل مبدع ومجتهد فرصة للتقدير المعنوي والمادي بما يحقق تميزاً وريادة في مجال الهندسة المدنية في المملكة، وتفتح الباب لكل ممارس للعمل التعليمي في الجامعات السعودية أو المهندسون الحاصلون على رخصة مزاولة المهنة داخل المملكة إضافة للباحثين الرئيسيين من طلاب الدراسات العليا داخل وخارج المملكة.