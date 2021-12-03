الهلال يعاود الركض استعدادًا لاستئناف المنافسات

استأنف لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الجمعة تدريباتهم، وذلك بعد أن منحهم مدير الجهاز الفني البرتغالي ليوناردو جارديم راحة لمدة أربعة أيام.

وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية واللياقية؛ إذ اشتمل المران على تدريبات لياقية، وتطبيقات تكتيكية، ومناورة فنية على جزء من الملعب.

وقرر مدير الجهاز الفني البرتغالي ليوناردو جارديم إراحة لاعبي المنتخب من تدريبات اليوم، على أن يشاركوا في مران الغد.

فيما واصل المدافع علي آل بليهي برنامجه العلاجي والتأهيلي اليوم في صالة الإعداد البدني بمقر النادي.

ويجري الفريق مساء غد مرانًا اعتياديًّا استعدادًا لاستئناف المنافسات الكروية.