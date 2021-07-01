"أمير تبوك": منسوبو "الصحة" هم أبطال هذه المرحلة ونفخر بهم جميعاً

خلال رعايته حفل جائزة التفوق العلمي والتميُّز في عامها الـ34

أكد الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لجائزة التفوق العلمي والتميُّز، مساء أمس، أهمية ما قامت به وزارة الصحة من جهود خلال جائحة كورونا، منوهاً بأن منسوبي "الصحة" هم أبطال في هذه المرحلة قدموا لوطنهم الكثير.

وقال الأمير فهد بن سلطان في كلمته خلال رعايته الكريمة لحفل جائزة التفوق العلمي والتميُّز في عامها الـ34، بفندق جراند ملينيوم، حيث كان في استقباله أعضاء اللجنة العليا للجائزة: إنها آتت ثمارها برؤية المتميزين والمتفوقين هذا العام من أبناء وبنات المنطقة، ومن سبقهم في الحصول على الجائزة خلال الأعوام الماضية.

وأضاف: هذا الأمر الذي نفخر به، والثمرة التي نشعر بأنها أهم زرع تجني العقول ثماره، وإطلاقهم للعمل في شتى المجالات ليسهموا -بمشيئة الله- في نماء وازدهار وطنهم، وأن يشاركوا في رؤية القيادة وما أمر به خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من رؤية 2030، والفائزين والفائزات سيكونون بجانب أبناء الوطن وهم عمادها، معرباً عن اعتزازه بما شاهده في لقائه أمس بالإمارة بالمسؤولين وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر مع أكثر من 50 طالباً وطالبةً من أبناء وبنات المنطقة المبتعثين ضمن برنامج "نيوم" للابتعاث الخارجي، مؤكداً أن هذا ما نحلم به، وهو أيضاً ما ينشده سمو ولي العهد حفظه الله، والذي أكد أن الغرض من هذه المشروعات هو الإنسان".

واختتم أمير المنطقة الكلمة سائلاً الله السلامة للجميع، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يزيل هذه الغمة عن الأمة.

وكان الحفل المعد بهذه المناسبة قد بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقيت كلمة المتفوقين في التحصيل الدراسي، ألقتها نيابة عنهم الطالبة هتون ابراهيم القرشي، والتي أعربت فيها باسمها ونيابة عن زملائها المتميزين عن سعادتهم بهذه الرعاية والحفاوة من قبل أمير منطقة تبوك، لينطلقوا برحلتهم في خدمة دينهم ثم مليكهم والوطن الذي يفخرون دائماً وأبداً بالانتماء إليه.

بعدها ألقى أمين عام الجائزة الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان كلمة نوه في مستهلها بدور الجائزة قائلاً: الابتكار سيد الأعمال، والاستمرار كمالها، وهذا هو حال الجائزة التي جاءت فكرة منكم منذ ما يزيد على 34 سنة، ووفرتم لها كل مقومات الاستمرار من دعم ورعاية وتوجيه، واليوم هي تسجل رقماً جديداً لامست به طموحات أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة، كانت وما زالت لهم بمثابة الوسام الذي يميزهم كتميز أعمالهم، فشكراً لكم من كل قلبٍ لامستم شغف طموحه، وتوجتم عظيم إنجازه، وشكرا لكم من قلب كل أم وأب رأوا في تكريمكم لأبنائهم تكريماً لهم.

بعدها كرم أمير تبوك الفائزين والفائزات في مجال التفوق العلمي البالغ عددهم 36 فائزا وفائزة، كما كرم الفائز في مجال التميز في الإبداع والابتكار فني أول عبدالرحمن الحربي من مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية؛ نظير تميزه في تطوير أسلوب الدفق النبضي للدم في أجهزة القلوب الصناعية أثناء جراحة القلب المفتوح، كما كرم الشؤون الصحية بمنطقة تبوك في مجال مسار الخدمة المجتمعية، نظير ما قدموا من جهود في التصدي لجائحة كورونا، وحماية المجتمع من خطرها.

حضر الحفل وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني ومديرو الإدارات الحكومية والعسكرية بالمنطقة.