"لولو" تكشف الستار عن حملتها.. سافر إلى ناسا خلال العودة للمدارس

مسابقة تبحث عن 12 طفلًا ليعيشوا التجربة ويزوروا مقرها بالولايات المتحدة

تعزز "لولو" أكبر سلسلة هايبرماركت في المنطقة؛ حضورها خلال العودة للمدارس بإطلاقها حملة "تسوق في لولو سافر إلى ناسا".

وتبحث هذه المسابقة الرائعة عن 12 طفلًا ليعيشوا التجربة ويزوروا مقر ناسا في الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع المراعي.



وتقوم لولو خلال هذين الأسبوعين الخاصين بالمسابقة، بالسماح للطلاب ممن تتراوح أعمارهم بين 9 حتى 18 عامًا للتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني. وبالتزامن مع هذه الحملة سيتم توفير العديد من العروض الخاصة بالعودة للمدارس من 21 أغسطس حتى 7 سبتمبر 2019.



من جهته علق مدير لولو بالمملكة شهيم محمد، مدير لولو، قائلًا: "نحن نفخر دائمًا بإطلاق حملات مبتكرة تعود فائدتها على عملائنا. هذه أول مرة لولو تقود فيها مبادرة رائعة للأطفال ممن يملكون مواهب عالية لتنميتها وتعلم المزيد. أيضًا قمنا بتوفير تشكيلة ضخمة من مستلزمات العودة للمدارس والزي المدرسي في جميع فروعنا".



وأضاف: الفائزون بمسابقة سافر إلى ناسا سيستمتعون ويستكشفون خلال رحلة لمدة أسبوع حول الطيران إلى الفضاء، و5 أيام من المرح في المعسكر الفضائي لمقر ناسا. آلية اختيار الفائزين ستكون على جزئين؛ الأول التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني وجولة التصفيات الأولى. وسيتم تجهيز المنصة النهائية ستكون بتجهيز أسئلة مباشرة لاختيار 12 فائزًا.